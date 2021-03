Grootste piramide ter wereld komt in Aalsmeer

Aalsmeer – Meer dan twintig jaar aan voorbereiding ging eraan vooraf. In november van dit jaar wordt de droom van Roel Pieters (60) nu eindelijk werkelijkheid. Dan gaat zijn musical ‘ONE’ – een verhaal over eeuwige liefde tussen de dochter van de koning en een arbeider in het oude Egypte – in première in Studio’s Aalsmeer. Een project waarin miljoenen worden geïnvesteerd. Pieters, die eerder actief was voor onder meer André van Duin, Ivo Niehe en Joop van den Ende Theaterproducties, kan het zelf nog nauwelijks geloven. Hij schreef het script, vond een investeerder en ziet zijn levenswerk nu tot leven komen. “Het wordt de meest innovatieve musical die ooit in Nederland te zien is geweest.”



Pieters straalt als hij over ONE praat. Zijn leven staat in het teken van het project. Door niets of niemand laat de producent zich tegenhouden om zijn droom waar te maken. Zelfs Corona gooit geen roet in het eten. Hij vond na jarenlang zoeken een financieel partner in Paul Huibregtse en daarmee een miljoenenbudget voor zijn project, stelde vervolgens een creatief team samen met specialisten uit alle delen van de wereld – van New York, tot Las Vegas en Moskou – en werkt op dit moment zeven dagen per week om Nederland de meest spraakmakende musical aller tijden te presenteren. De première staat gepland op 28 november in Studio’s Aalsmeer (de voormalige Joop van den Ende studio’s). “Het is een race tegen de klok”, vertelt Pieters. “Het volledige theater wordt verbouwd en voorzien van onder meer de allernieuwste LED techniek en een immens decor. Ons publiek bevindt zich straks middenin het verhaal en de actie. De cast bestaat naast zangers en zangeressen onder meer uit acrobaten en free runners. Zij vertonen naast, boven en voor het publiek de meest verbazingwekkende stunts.”



Het script schreef hij zelf. “Ik raakte jaren geleden geïnspireerd door de fantastische musicals die Stage Entertainment op de Nederlandse markt bracht. Dat wilde ik ook. Het leidde tot de geboorte van ONE.” Pieters beschrijft in zijn verhaal, dat volkomen origineel is maar doorspekt met historische feiten uit het oude Egypte, een onmogelijke liefde die zich door niemand laat stoppen. De musical is daarmee vooral een ode aan de eeuwige liefde. “Het verhaal is de kapstok voor een ongekend visueel en vooral muzikaal spektakel.”



Piramide

De hoofdrol in ONE is weggelegd voor Mira. Zij is de dochter van koning Cheops, die tevens naamgever is van de wereldberoemde Grote Piramide. Zij valt als een blok voor de charmes van Amon, een arbeider die bouwt aan de creatie van dit iconische bouwwerk. “We hebben lang met ons creatieve team overlegd over het visualiseren van de grootste piramide ter wereld. Dat gebeurt nu middels projectie. Het bouwwerk wordt op een overweldigende manier in beeld gebracht.” Hoewel ONE innovatief is, blijft de voorstelling in de kern een geweldige musical die liefhebbers van dit genre op hun wenken bedient.



Muziek speelt een zeer grote rol. “Componist Edwin Schimscheimer garandeert, samen met musical director Marco Kuypers, de kwaliteit van de nummers. Alles is speciaal voor ONE geschreven en sluit aan bij het karakter van internationale musical-klassiekers. De sfeer is meeslepend, theatraal en vooral zeer indrukwekkend.” Intense ballads, bombastische orkestraties en up tempo nummers wisselen elkaar voortdurend af. “Vanaf de eerste noten raakt ONE de harten van het publiek”, concludeert Pieters. “Dat is mijn missie. Bezoekers verlaten straks met een goed gevoel onze zaal en waren voor even onderdeel van het ultieme liefdesverhaal. Zeker na de donkere Corona-maanden hebben mensen behoefte aan positiviteit. ONE sluit daar naadloos bij aan.”



ONE de Musical gaat op 28 november 2021 in première in Studio’s Aalsmeer. Tickets & info via www.onedemusical.nl.