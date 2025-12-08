Uithoorn/De Kwakel – Geheel volgens traditie is er deze maand weer een groetenactie georganiseerd door de werkgroep van Amnesty International in Uithoorn en De Kwakel.

De groetenkaarten, die de Amnesty werkgroep verkoopt, kunnen verzonden worden naar mensen overal ter wereld die slachtoffer geworden zijn van ernstige mensenrechtenschendingen en/of naar gewetensgevangenen, mensen die nooit geweld hebben gepropageerd of gebruikt maar die zijn vastgezet vanwege hun geloof, mening, seksuele geaardheid en andere zaken. Soms zijn de kaarten geadresseerd aan naaste familie als hart onder de riem. De kosten zijn 2 euro per kaart. Dat zijn de kosten voor de postzegel. De kaarten zijn voorzien van een adressticker en een beschrijving van de situatie van de geadresseerde en een voorbeeldgroet.

De kaarten zijn te bestellen voor 20 december via info@uithoorn.amnesty.nl o.v.v. het aantal gewenste kaarten, naam en adres. Het verschuldigde totaalbedrag kan worden overgemaakt op NL32TRIO 01976 66 353 t.n.v. Amnesty Uithoorn o.v.v. groetenkaarten en uw naam waarmee via de mail besteld is. De kaarten worden dan na ontvangst van de betaling, thuisbezorgd (of buiten Uithoorn/De Kwakel per post verstuurd in week 51). Voor meer informatie: www.amnestyuithoorn.nl.

Groetenactie Amnesty Uithoorn en De Kwakel. Foto: aangeleverd.