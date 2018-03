Groep 8 van Samen Een de politiek in

Aalsmeer – Afgelopen maandag 5 maart is groep 8 van basisschool Samen Een op bezoek geweest in het gemeentehuis. De leerlingen mochten plaatsnemen in de raadzaal en kregen allerlei informatie over de werkzaamheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Ook de aanstaande verkiezingen kwamen aan de orde. De jongens en meiden gingen in gesprek met burgemeester Jeroen Nobel, wethouder Robbert-Jan van Duijn, de raadsleden Eppo Buskermolen (CDA), Marjanne Vleghaar (VVD) en Dick Kuin (Absoluut Aalsmeer) en griffier Olaf van Kolck.

Drie partijen

Er werden flinke ‘discussie-boompjes’ opgezet, want de jongens en meiden hadden hun bezoek goed voorbereid. Op school was de afgelopen weken aandacht besteed aan politiek en de leerlingen hadden zich verenigd in drie partijen: BAM (Burgers, Activiteiten, Milieu), PVA (Partij voor Aalsmeer) en Een Beter Aalsmeer.

In de raadzaal werd vergaderd aan de hand van een officiële agenda over de realisatie van een bos, evenals over meer personeel voor de zorgcentra en het opknappen van de wegen. Er is zelfs een schorsing ingelast en de vergadering werd besloten met, net als na iedere raadsvergadering, een vragenkwartier. Voor begeleiding droegen de drie aanwezige raadsleden zorg.

De leerlingen van Samen Een waren bijzonder enthousiast na hun bezoek. En zij niet alleen overigens, het ontvangstcomité gaf na afloop aan bijzonder genoten te hebben van deze leergierige, nieuwsgierige en fanatieke jongens en meiden. Misschien zaten er zelfs wel enkele politici in de dop bij…

Ook de politiek in?

Docenten of groepsbegeleiders die geïnteresseerd zijn in een soortgelijk bezoek aan de raadzaal met een klas of een groep kunnen hierover contact opnemen met de Griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387585.

Foto: Gemeente Aalsmeer