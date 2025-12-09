Uithoorn – In De Schutse in Uithoorn is het inmiddels een traditie: de kerststallententoonstelling. Dit jaar draait alles om de collectie van Nelly Geerlings uit Haarlem. Haar verzameling is een reis rond de wereld in miniatuur. Van eenvoudige houten stalletjes tot kleurrijke creaties uit verre landen – elk beeldje draagt een eigen verhaal, een stukje cultuur, een vleugje kerstgevoel.

De deuren van De Schutse staan open van 10 tot en met 30 december, maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Zondags blijft het stil. Elke middag om 15.00 uur klinkt een kerstverhaal, een moment om even stil te staan in de drukte van december. Toegang is gratis, een kleine bijdrage helpt om alles mogelijk te maken.

Er zijn ook bijzondere momenten om te onthouden:10 december: feestelijke opening met zang, iedereen mag meedoen. 21 december: een avond vol Kerstsamenzang om 19.00 uur. Tweede kerstdag: extra open van 14.00 tot 16.00 uur. 30 december: afsluiting met een lezing van Nelly Geerlings over het ontstaan van de kerststal, gevolgd door gezellig samenzijn met iets lekkers.

Meer informatie: www.pkn-uithoorn.nl.

Grenzeloos mooi: kerststallen die verhalen vertellen. Foto: PKN Uithoorn.