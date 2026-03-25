Gratis workshop Kunstmatige Intelligentie

Mijdrecht – SeniorWeb Mijdrecht presenteert maandag 13 april van 10.00 tot 12.00 uur de workshop AI (kunstmatige Intelligentie) in Bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. van der Haarlaan 8. Er kunnen vijftien belangstellenden aan meedoen. Deelname is gratis en lidmaatschap van de Bibliotheek of SeniorWeb is niet noodzakelijk. Aanmelden via https://tinyurl.com/AI-130426.

AI (Artificiële Intelligentie) of kunstmatige intelligentie is een hype op Internet. Maar wat is AI, wat kan ik er mee maar ook wat kan ik er niet mee? Is AI betrouwbaar, wat kost het de samenleving en wat betekent het voor onze privacy? Hoe komt het aan zijn ‘kennis’, en is dat intelligentie of nog steeds een aangeleerd trucje?

Er zijn veel vragen over AI te stellen, waarvan sommige nog niet zijn te beantwoorden. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de geschiedenis van AI. Er wordt uitgelegd waarom AI op onze vragen soms verkeerde antwoorden geeft, maar vaker juist snel correcte informatie presenteert. Wat zijn de mogelijke gevaren van AI? Ook komen toepassingen aan bod, waarin AI uitblinkt met betrekking tot nauwkeurigheid of snelheid.

SeniorWeb Mijdrecht is onderdeel van de Bibliotheek Utrechtse Venen.

