Gratis presentatie samen bankieren

Mijdrecht – Op uitnodiging van SeniorWeb Mijdrecht geeft de Rabobank dinsdag 28 oktober van 14.00 tot 15.00 uur in Bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. van der Haarlaan 8, een gratis presentatie onder het thema samen bankieren.

Eén op de zes mensen heeft moeite om de eigen bankzaken zelfstandig te regelen. Tijdens deze bijeenkomst legt de Rabobank alles uit over veilig bankieren en de mogelijkheden van online bankieren. Uiteraard is er tijd om vragen te stellen. Vooraf aanmelden is nodig.

Meer informatie: www.seniorweb.nl/mijdrecht#computercursussen.

Op de foto: Eén op de zes mensen heeft moeite heeft om de eigen bankzaken zelfstandig te regelen. Foto: aangeleverd.