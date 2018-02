Gratis Meer Compost op Landelijke Compostdag

Rijsenhout – Zaterdag 17 maart is de Landelijke Compostdag. Inwoners van Aalsmeer en bewoners van viertien andere gemeenten in de regio kunnen dan weer gratis Meer Compost ophalen bij de milieustraat aan de Aarbergerweg in Rijsenhout. Met deze actie bedanken Meerlanden en de gemeenten inwoners voor hun inspanningen om groenafval uit keuken en tuin (GFT) te scheiden. Meerlanden laat op deze manier iedereen kennis maken met één van de producten afkomstig uit de Groene Energiefabriek: Meer Compost. Voor het ontvangen van gratis zakken Meer Compost tijdens de Landelijke Compostdag kan om een legitimatie worden gevraagd. De zakken worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt.

Rondleiding in Energiefabriek

Naast het ophalen van compost kan het publiek op de Compostdag ook zelf zien hoe GFT in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout 100% wordt gerecycled tot zes nuttige producten. Inclusief een nieuw product dat vanaf dit jaar wordt toegepast in gifvrije onkruidbestrijding.

Rondleiders laten geïnteresseerden in een half uur het hele proces van groenafval tot groene producten zien. De rondleidingen vinden doorlopend plaats van 9.00 tot 14.00 uur bij Meerlanden aan de Aarbergerweg 41 in Rijsenhout en zijn geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. De toegang is gratis.

Bezoekers kunnen parkeren op het terrein aan de Aarbergerweg. Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk tot en met maandag 12 maart opgeven via de website van Meerlanden: www.meerlanden.nl.