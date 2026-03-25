Gratis compost voor inwoners De Ronde Venen

De Ronde Venen – Inwoners van De Ronde Venen kunnen zaterdag 28 maart weer profiteren van de landelijke compostdag. Tussen 09.00 en 12.00 uur biedt de gemeente gratis compost aan als blijk van waardering voor het zorgvuldig scheiden van GFTE-afval. Per voertuig mogen maximaal twee zakken worden meegenomen; op is op.

Volgens de gemeente vormt GFTE-afval het belangrijke basismateriaal voor hoogwaardige compost. Deze natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert niet alleen de groei van bloemen en planten, maar helpt ook de waterhuishouding te reguleren. Bovendien draagt compost bij aan het vasthouden van CO2 in de bodem, waardoor minder broeikasgassen in de lucht terechtkomen.

Inwoners kunnen terecht op drie locaties: parkeerterrein Algemene Begraafplaats Wilnis (Ringdijk), Kringkoop Mijdrecht, Constructieweg 66, en afvalbrengstation Abcoude, Bovenkamp 15. Voor het ophalen van de compost is geen bezoekersstrip van de afvalscheidingspas nodig.

Met deze jaarlijkse actie wil de gemeente bewoners blijven stimuleren om hun GFTE-afval netjes te scheiden, zodat er meer hoogwaardige compost kan worden geproduceerd.

Op de foto: Gratis compost voor inwoners. Foto: aangeleverd.