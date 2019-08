Gratis antiektaxaties door experts in De Willisstee

Op 20 september a.s. bestaat de historische vereniging ‘De Proosdijlanden’ 35 jaar. Als onderdeel van het jubileum kan het publiek 19 oktober a.s. antieke kunst laten taxeren in de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 3648VR te Wilnis.

Er zijn die middag twee experts beschikbaar, bekend van het tv-programma ‘Tussen kunst en kitsch.’ Bas Hesselink taxeert boeken en afbeeldingen. Joseph Estié taxeert Europees porselein, meubels en zilver. Naast de taxaties biedt de historische vereniging die middag extra informatie over haar werkgroepen genealogie, archeologie, monumentenbeheer en het eigen documentatiecentrum aan de Croonstadtlaan in Mijdrecht. Het geheel wordt omlijst door beeldpresentaties en muziek.

Aardewerk

Delfts aardewerk is de specialiteit van Joseph Estié. Sinds 1983 is hij beëdigd taxateur in antiquiteiten en sinds 1990 directeur van Salomon Stodel Antiquités. Dat bedrijf handelt vooral in kunst uit de periode 1580-1820: van schilderijen en meubels tot zilver en porselein uit Europa en China.

Prenten

Bas Hesselink is expert in taxaties van boeken, prenten, gravures en tekeningen. Wereldwijd staat zijn antiquariaat FORUM bekend om zeldzame oude exemplaren. Sinds 2000 werkt zijn zoon Laurens met hem samen. In 2008 heeft Laurens de dagelijkse leiding overgenomen. Bij het grote publiek zijn vader en zoon bekend van het tv-programma ‘Tussen kunst en kitsch’, net als Joseph Estié.

Waardebepaling

Wie een of meerdere bijzondere objecten in huis heeft, wil er vast een deskundige naar laten kijken. In De Willisstee is het op 19 oktober mogelijk om zelf (vermoedelijke) kunstschatten te tonen en om meer informatie te krijgen over een inschatting van de waarde. Wie dat wil, kan zich aanmelden via info@proosdijlanden.nl

De experts zullen tussen 14.00 en 16.00 uur objecten taxeren. De zaal is open voor publiek vanaf 12.30 uur. Belangstellenden zijn ook van harte welkom als publiek, zonder voorwerpen om te laten taxeren.

Kijk voor meer informatie op: www.proosdijlanden.nl