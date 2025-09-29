Goede doelen boekenmarkt in Wilnis

Wilnis – Deze week wordt er een grote boekenmarkt gehouden aan de Burg. Padmosweg 147 in Wilnis. De enorme hoeveelheid ingebrachte boeken biedt voor verzamelaars en lezers een uitstekende mogelijkheid om de collectie aan te vullen. De boeken staan ruim opgesteld, gesorteerd op thema: romans, thrillers, dichtbundels, religieuze boeken, natuur, koken, geschiedenis, diverse hobby’s, sport, beeldende kunst, naslagwerken, stripboeken, kinderboeken, een grote collectie quilttijdschriften, gebonden jaargangen van het blad ‘Vorsten’, oude jaargangen van de Proosdijkoerier en de historische vereniging Breukelen.

Er is weer een ruime sortering legpuzzels en een kleine collectie lp’s en cd’s/dvd’s. De openingstijden zijn woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 oktober van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdagmorgen 11 oktober van 9.30 en 12.00 uur. De opbrengst is voor Het Johannes Hospitium De Ronde Venen en de Ontmoetingskerk Wilnis. Afrekenen kan contant of met QR-code.

Goede doelen boekenmarkt deze week in Wilnis. Foto: aangeleverd.