Uithoorn – Wie ’s avonds door Uithoorn fietst, merkt het meteen: de duisternis krijgt hier weinig kans. Uit een recent onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat van elke tien kilometer fietspad er negen goed verlicht is.

In totaal beschikt Uithoorn over 174 kilometer fietspad, waarvan slechts 15 kilometer onverlicht blijft en 2 kilometer gedeeltelijk verlicht is, vaak alleen bij kruispunten. Daarmee scoort de gemeente beter dan vergelijkbare gemeenten.

De cijfers zijn niet zomaar statistiek; ze betekenen veiligheid en comfort voor duizenden fietsers. Zeker op de 19 kilometer solitaire fietspaden – routes die door parken slingeren en ver van autowegen liggen – is verlichting cruciaal. Toch is daar nog werk te doen: 3,1 kilometer van deze afgelegen paden is niet verlicht en 1,2 kilometer slechts deels.

Sinds de landelijke discussie over onveilige plekken, aangewakkerd door tragische incidenten elders, is de aandacht voor verlichting groter dan ooit. Uithoorn laat zien dat investeren in licht loont: het vergroot niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook het gevoel van sociale veiligheid. Voor wie ’s avonds naar huis fietst, is een goed verlicht pad meer dan een luxe – het is een geruststelling.

Goed verlichte fietspaden in Uithoorn. Foto: archief