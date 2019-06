Gezond Wilnis schenkt 1.000 euro aan De Woudreus

Op woensdag 26 juni overhandigde huisarts Kees de Vries uit Wilnis, een cheque van maar liefst 1.000 euro aan een aantal kinderen in het NME-centrum in Wilnis. Het geld is bedoeld voor speel- en zitelementen in de vernieuwde voortuin van het NME-centrum.

Kees de Vries is huisarts in Gezond Wilnis, het in 2018 geopende gezondheidscentrum. Als openingscadeau vroeg het centrum geld voor de nieuwe tuin van het NME centrum en dan vooral voor de speelelementen. Daarmee draagt het NME centrum bij aan het plezier van buiten spelen én goede beweging van de kinderen. In Gezond Wilnis zitten huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, tandartsen, diëtisten, podotherapeuten en wijkverpleging onder één dak. Het NME-centrum is uiteraard ontzettend blij met dit cadeau. Juist door dit soort donaties kan het centrum activiteiten organiseren die niet uit de reguliere budgetten betaald kunnen worden.