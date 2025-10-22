De Hoef – Het enthousiaste 30-plus vrouwenteam dat uit veertien leden bestaat, traint elke woensdagavond op het kunstgrasveld in De Hoef. In het voor- en najaar spelen zij in de vrijdagavond KNVB-competitie met vijf teams, waarbij zij hun voetbaltalenten laten zien in vier wedstrijden van 20 minuten. Uiteindelijk komt er dan een winnaar uit de bus na deze avonden. Het gezellige team uit de Hoef wint sowieso altijd de derde helft en doet meestal het licht uit van alle voetbalkantines. Afgelopen week is het team op de foto gegaan met hun sponsor van de clubtenues Qlimaatbeheersing uit Aalsmeer.

Andere leuke dingen

Ook naast de voetbal doen de vrouwen nog vele andere leuke dingen samen, zoals het jaarlijkse team uitje van wintersport tot hotel en/of vakantiehuis verblijf, feestavonden, uit eten en natuurlijk het grootste voetbaltoernooi/festival: de halve veldjes cup in Amsterdam. Nieuwe vrouwen zijn welkom.

Meer informatie: jokezwarts1234@hotmail.com.

Op de foto’s: Gezelligheid troef bij vrouwen 30-plus uit De Hoef. Foto’s: aangeleverd.