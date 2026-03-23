Pannenkoekenfeest in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Op vrijdag 20 maart werd in Buurthuis Hornmeer Nationale Pannenkoekendag gevierd en dat zorgde voor een warme en gezellige avond. Zo’n 75 gasten schoven aan. Van gezinnen met (groot)ouders en kleinkinderen, vrienden die samen kwamen eten tot buurtbewoners die dichtbij huis genoten van een avondje uit.

De geur van versgebakken pannenkoeken vulde de zaal. Gekozen kon worden uit een spek of een naturel pannenkoek. Ook de toetjes-keuze was populair: veel bezoekers genoten van een pannenkoek met ijs en chocolade. In totaal werden er bijna 250 pannenkoeken geserveerd.

Dankzij de enthousiaste thuisbakkers en de inzet van vrijwilligers in de keuken, zaal en achter de bar verliep de avond soepel. Het werd een gezellige Buurthuis-avond, voor en door wijkbewoners.

