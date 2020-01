Gewonden bij woningbrand Wilnis

Zaterdagavond is in een bovenwoning boven een stoffenwinkel brand uitgebroken, waarbij enkele gewonden zijn gevallen. De brand werd rond 22.00 uur gemeld en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om te helpen bij het bestrijden van het vuur. Aangezien er onduidelijkheid was over hoeveel personen er in het pand aanwezig waren, werden er meerden ambulances opgeroepen. Enkele mensen liepen lichte brandwonden op. Zij zijn behandeld door medewerkers van de ambulance. De schade in de bovenwoning lijkt groot en de Stoffenzaak heeft veel rook en waterschade opgelopen. Via Facebook lieten de eigenaren Marijke en Jeroen van Soest weten dat zij tijdelijk niet open zijn.

(PLUS FOTO)