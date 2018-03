Gewonde in woning na steekincident

Aalsmeer – Op zaterdag 31 maart rond twee uur in de middag zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een steekincident in een woning in de Willem Alexanderstraat. In het huis wonen meerdere personen. De politie is met een groot aantal eenheden ter plaatse gegaan. Ook de ambulancedienst is met twee voertuigen naar het ongeval gesneld en de traumaheli is in de nabijheid geland.

Bij het steekincident is een man gewond geraakt. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet nader onderzoek over de toedracht van het ongeval. Volgens omwonenden was er regelmatig overlast en ruzie in de woning.

Foto: Marco Carels