Gevoelens vastleggen bij Fotoworkshop De Ronde Venen

De Ronde Venen – Gastspreekster Ariane James hield bij Fotoworkshop De Ronde Venen eerder een bijzondere presentatie over beeldtaal. Hoe leg je gevoelens vast in een foto? Een moeilijke opdracht voor leden van de fotoclub. Toch werden er mooie beelden ingeleverd. De verhalen die de fotografen erbij hadden maakten ze nog mooier. Denk aan gevoelens/emoties zoals verdriet, rust, ruimte en kou. Een mooi voorbeeld van de foto met een winters landschap met daarbij de tekst ‘de wereld om je heen zien veranderen in smetteloos wit’.

Alle foto’s zijn te bekijken op www.fotoworkshopdrv.nl.

Een aantal leden van de club had een workshop gevolgd fotograferen met flits. Vaak wordt de flitser liever niet gebruikt, ook al lijkt er voldoende licht te zijn maar door deze op de juiste manier te gebruiken wordt het onderwerp veel mooier belicht. De camera instellen op het duurlicht/omgevingslicht en dan de flitser manueel instellen op het onderwerp dat centraal staat. Zo kun je ook met tegenlicht goede foto’s maken. Theorie en praktijk kwamen samen tijdens deze zeer leerzame dag. Een fotosafari naar Amsterdam staat binnenkort ook op het programma. Straatfotografie zal daar centraal staan. Weer een leuk thema waar de leden zich op kunnen uitleven.

De eerstvolgende clubavond is maandag 9 maart in De Willisstee in Wilnis, aanvang 19.45 uur. Aanmelden kan via e-mail: info@fotoworkshopdrv.nl.

Op de foto (boven): Winterlandschap. Foto: Wendy Aarsman.

Op de foto (onder): Een aantal leden van de club had een workshop gevolgd fotograferen met flits. Foto: aangeleverd.