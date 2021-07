Gevarieerde optredens tijdens de Feestweek

Aalsmeer – Al in menig agenda staat de eerste week van september ‘geblokt’: Van 5 tot en met 11 september naar de feesttent op het Praamplein voor de jaarlijkse Feestweek. Vanwege corona waren vorig jaar alle evenementen in september afgelast, maar dit jaar gaat het weer gezellig als vanouds worden met naast de Feestweek, ook Vuur en Licht op het Water, de Braderie in het Centrum, de Pramenrace en weer een week later de Kunstroute.

Begin mei ging de kaartverkoop voor de Feestweek van start en ondanks dat het programma niet bekend was, vonden de kaarten gretig aftrek en waren donderdag, vrijdag en zaterdag in recordtempo uitverkocht. Voor de woensdagavond (8 september) zijn nog kaarten te koop, maar binnenkort zal voor deze avond ook ‘nee’ verkocht moeten worden. De bezoekers worden deze avond namelijk getrakteerd of liefst twee swingende livebands: Tiam en de Hete Mannen en The Dirty Daddies.

Bekende hits

Tiam en de Hete Mannen is een Aalsmeerse band en de heren brengen een zomerse sfeer met bekende hits van de Spice Girls tot ABBA en van de Beatles tot Doe Maar. De 7-koppige band The Dirty Daddies laat iedere hit na maximaal één minuut al naadloos overlopen in de volgende. Van Queen tot DMC, van 50 Cent tot Bon Jovi en van Whitney Houston tot AC/DC, alles komt voorbij. Stilstaan is geen optie! Wil jij erbij zijn? Koop dan snel kaarten via www.feestweek.nl.

Programma:

Regelmatig worden de feestgangers in spé op de hoogte gebracht wat zij kunnen verwachten op de feestdagen, donderdag, vrijdag en zaterdag. Het is de Feestweek-organisatie gelukt om diverse, bekende artiesten en bands te boeken. Tot nu toe bekend op donderdagavond: Rolf Sanchez, Xander de Buisonje en Emma Heesters. Voor de begeleiding van de artiesten komt de Marcel Fisser Band deze avond naar Aalsmeer. Op vrijdagavond: Tino Martin en hip hop van Kris Kross Amsterdam. Op zaterdagavond: Wilbert Pigmans, Stef Ekkel, René Karst, Henk Dissel, Frans Duits, Martijn Fischer, het Feestteam en de ‘bestel maar’ band Pater Moeskroen. En alle drie de avonden is DJ Joost aanwezig in de tent voor een ‘portie beweging’.