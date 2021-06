Getuigen gezocht van aanrijding Praamplein

Aalsmeer – Op dinsdag 15 juni rond twee uur in de middag is een zilverkleurige Volkswagen Passat tegen de auto van Ray van Gilst aangereden. Ray had zijn zwarte Mitsubishi Colt (zie foto) geparkeerd op het terreintje voor de Albert Heijn op het Praamplein. De Volkswagen Passat is na de botsing doorgereden.

De Mitsubishi is behoorlijk beschadigd geraakt. Ray zoekt daarom getuigen. Wie heeft gezien dat de Volkswagen de auto van Ray raakte, heeft meer informatie of is de doorrijder? Vriendelijk verzoek om dan contact op te nemen via rvgilst@gmail.com