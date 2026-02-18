Wilnis – De Willisstee stond zaterdag 14 februari weer in het teken van de jaarlijkse ontmoetingsdag van Zonnebloem-medewerkers uit Mijdrecht en directe omgeving. De bezoekers werden hartelijk ontvangen met een kopje koffie en een heerlijk taartje. Aan de tafels werd meteen volop bijgepraat en gelachen, de sfeer zat er vanaf het begin goed in.

Eén van de hoogtepunten van de dag was het optreden van shantykoor De Turfstekers. Met hun vrolijke zeemansliedjes brachten zij de zaal in beweging. Er werd uit volle borst meegezongen en zelfs een polonaise bleef niet uit. Met hier en daar een rolstoel en rollator in de rij was het een prachtig en ontroerend gezicht: samen genieten kent geen grenzen.

Na het muzikale optreden volgde een heerlijke lunch, waar iedereen zichtbaar van genoot. De middag werd afgesloten met een bingo. Niemand ging met lege handen naar huis, voor iedereen was er een mooi prijsje.

Op de foto: Geslaagde Zonnebloem ontmoetingsdag in De Willisstee. Foto: aangeleverd.