Geslaagde meesterproef voor leerlingen Alkwin Kollege

Regio – Wat hebben De muonenparadox: relativistische effecten bij muonen en een duurzaam ontwerp voor een nieuw biologielokaal met elkaar gemeen? Het zijn allebei de winnende profielwerkstukken van de PWS-Awards op het Alkwin Kollege in Uithoorn. PWS staat voor de jaarlijkse prijsuitreiking voor het beste ProfielWerkStuk. De school is representatief voor leerlingen uit Uithoorn, De Ronde Venen en Aalsmeer.

In het voortgezet onderwijs maken leerlingen in hun examenjaar een profielwerkstuk: een soort meesterproef, waarin zij laten zien welke kennis en vaardigheden ze in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. De afgelopen periode hebben de leerlingen van zowel havo als vwo op het Alkwin Kollege deze meesterproef afgerond.

Krithi en Zoey

Tijdens de PWS-middag lieten vijfhavoleerlingen zien wat maanden werk oplevert. In volle lokalen, met trotse ouders in het publiek, presenteerden zij hun beroepsproduct. De variatie was groot: van een historisch magazine en een excursie door Amsterdam tot een popliedje, lessenserie en 3D-straattekening. Na afloop verzamelden de genomineerden zich op het podium voor de PWS Awards, waaronder het team met een zelfgemaakte raket, een escaperoom en Your Guide Into Living Like a Local!. Krithi Dornadula en Zoey van der Weele wonnen met hun gedetailleerde maquette voor een nieuw, duurzaam biologielokaal. Hun ideeën worden meegenomen in de gesprekken met projectleider en architect. Een feestelijke afsluiting van een intensief traject en een middag om trots op te zijn.

Anne en Lara

Op het vwo bereidt het profielwerkstuk leerlingen voor op de academische manier van werken die ze tijdens hun universitaire studie nodig zullen hebben. Ze leren hoofd- en deelvragen opstellen, in sommige gevallen een hypothese formuleren, literatuur zoeken en verwerken, onderzoek uitvoeren, conclusies trekken en een discussie schrijven. Dit proces geeft hun inzicht in welke aspecten van wetenschappelijk onderzoek ze leuk en uitdagend vinden. Daarnaast ontdekken ze hoe belangrijk een goede planning is en dat je daar soms flexibel mee moet omgaan.

Er waren zes profielwerkstukken genomineerd door de profielwerkstukbegeleiders. Er sprongen twee werkstukken uit. Het onderzoek ‘MS (Multiple Sclerose) in beeld: van hersenkrimp naar cognitie’ van Daan van der Veer en Sam Ruhe en het onderzoek ‘De muonenparadox: relativistische effecten bij muonen’ van Anne Lubbers en Lara Riley. Muonen zijn elementaire deeltjes, vergelijkbaar met elektronen, maar zwaarder en met een zeer korte halfwaardetijd. Daan en Sam hebben hun onderzoeksresultaten gepresenteerd op het Amsterdam UMC en Anne en Lara zijn voor hun onderzoek zelfs naar CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) in Zwitserland geweest. De PWS-Award voor vwo werd uiteindelijk gewonnen door Anne Lubbers en Lara Riley.

PWS-winnaars vwo Anne Lubbers (links) en Lara Riley. Foto: aangeleverd.