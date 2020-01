Geslaagde bijeenkomst duurzaam eventmanagement

De Ronde Venen – Afgelopen maandag vond in het Event Station in Mijdrecht een inspiratiesessie ‘duurzaam eventmanagement’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst wisselden organisatoren van evenementen en de gemeente ideeën uit over het verduurzamen van evenementen.

Onder leiding van een gespreksleider spraken aanwezigen met elkaar over diverse duurzame mogelijkheden en onderwerpen, zoals het gebruik van lokale producten, het gezamenlijk inkopen van goederen, het huren van materialen en afvalscheiding. Daarnaast werden in de groep inspirerende praktijkvoorbeelden gedeeld over bijvoorbeeld het gebruik van kartonnen bekers met water tijdens hardloopwedstrijden en over de voor- en nadelen van wegwerpbekers en herbruikbare bekers tijdens evenementen. Tijdens de avond was een onafhankelijk adviseur duurzaamheid aanwezig die alle vragen over duurzaam eventmanagement kon beantwoorden. Ook gaf hij tips voor het structureel toepassen van duurzame keuzes binnen de organisatie van zowel grote als kleine evenementen. Een mooie gezamenlijke conclusie van de aanwezigen was dat veel organisatoren al duurzaamheidsmaatregelen toepassen.

Duurzaamheid leeft binnen de gemeente

De bijeenkomst had een grote opkomst. Vertegenwoordigers van de evenementen Culinaire Venen, Feestweek Abcoude, Hollandse Avond, Bosdijkloop, Vinkefest, autocross Abcoude, Najaarsmarkt Wilnis, Stichting Wilnis Doet!, Techniek Driedaagse en Beroepenfeest Veen en Amstelland On Stage, Wilnis Festival, Shantyfestival Vinkeveen en de Zilveren Turfloop waren aanwezig. Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid): “Onze gemeente kent veel verschillende evenementen georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers en ondernemers. Ideeën uitwisselen inspireert zodat onze evenementen straks nog duurzamer zijn!”

Fotobijschrift:

Aanwezigen wisselen ideeën uit over het verduurzamen van evenementen in De Ronde Venen