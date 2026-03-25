Mijdrecht/Ter Aar – De deelnemers van Zonnebloem Mijdrecht genoten onlangs van een gezellige en smakelijke driegangenlunch in De Oude School in Ter Aar. Dit karakteristieke gebouw, ooit een dorpsschool, doet tegenwoordig dienst als ontmoetingsplek en gaf het uitje een extra sfeervol tintje. Vrijwilligers zorgden ervoor, dat iedereen kon deelnemen door ook het vervoer van en naar de locatie te regelen.

Bij aankomst werden de gasten hartelijk ontvangen en begeleid naar hun plaats. Vervolgens werd een warme driegangenlunch geserveerd, waarbij volop gelegenheid was voor een praatje. Voor veel deelnemers betekende deze middag een fijne onderbreking van de dagelijkse routine. “Het is heerlijk om er even uit te zijn”, vertelde een van hen.

De organisatie kijkt tevreden terug op het geslaagde uitje. Dankzij de inzet van de vrijwilligers konden de gasten zorgeloos genieten. Met dit soort activiteiten blijft Zonnebloem Mijdrecht zich inzetten om mensen met elkaar te verbinden en eenzaamheid te verminderen.

Op de foto: Geslaagd uitje Zonnebloem Mijdrecht. Foto: aangeleverd.