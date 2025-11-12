Geslaagd ‘Connection’ concert Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Op zaterdagavond 8 november vulde de Open Hofkerk zich met muziek tijdens het concert van Aalsmeers Harmonie. Onder leiding van dirigent Michel de Haas bracht het orkest een bijzonder programma ten gehore met als thema The Connection, geïnspireerd op het gelijknamige televisieprogramma. Waar een actieve rol voor het publiek was weggelegd.

Vier blokken, één connectie

Het concert was opgebouwd rond vier muzikale blokken, elk met een eigen thema: lucht, vliegen, Nederland en winnen. Elk blok werd muzikaal en inhoudelijk verbonden door de verschillende muziekstukken en toelichtingen. Presentatrice Cindy Pieterse leidde het publiek op vlotte en toegankelijke wijze door de avond, waarbij ze telkens de onderlinge verbanden tussen de blokken onthulde. De overkoepelende connectie tussen de vier thema’s was vrijheid: een waarde die in elk onderdeel van het programma doorklonk. Van de openheid van de lucht, de grenzeloze mogelijkheden van vliegen, de culturele rijkdom van Nederland tot de vreugde van overwinning: vrijheid werd gevierd in al haar vormen.

Een muzikale reis

Het publiek genoot van een gevarieerd repertoire, waarin klassieke harmonieklanken werden afgewisseld met moderne en verrassende composities. De muzikanten van Aalsmeers Harmonie lieten hun veelzijdigheid horen en brachten elk thema tot leven met expressie en overtuiging. De sfeer in de kerk was warm en betrokken. De combinatie van muziek, presentatie en spelelement maakte het concert tot een gelaagde ervaring.

Slotapplaus

Na het laatste muziekstuk volgde een welverdiend applaus voor het orkest. Aalsmeers Harmonie gaat hierna in voorbereiding op haar concert op 15 februari. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op: www.aalsmeersharmonie.nl of volg de harmonie op Facebook.

Foto: Concert Aalsmeers Harmonie in Open Hofkerk (aangeleverd).