Genieten van de sneeuw in Aalsmeer

Aalsmeer – De weermannen en -vrouwen zaten er dit keer absoluut niet naast: De voorspelde kou en sneeuw bereikten zateravond Nederland. Het bleef de hele nacht sneeuwen en ook zondag bleven tot begin van de avond de vlokken neerdwalen. Ook de inwoners van Aalsmeer werden wakker in een wit landschap en hier is volop van genoten, door kinderen, maar ook door volwassenen.

Sleetje rijden. Joepie! Foto: Ria Scheewe

De Stommeermolen bij de Molenvliet. Foto: www.kicksfotos.nl

De kou werd getrotseerd voor lange winterwandelingen, het bouwen van iglo’s, sneeuwpoppen en andere sneeuw-objecten. En natuurlijk werden de sleeën van zolder en uit de schuur gehaald. Een geliefde plek om sleetje te gaan rijden is de heuvel in de Hornmeer, nabij de watertoren. Heel veel kinderen liepen naar boven en gleden met veel plezier naar beneden. Ook bij een aantal volwassenen kwam het kind naar boven en werd een ritje van de heuvel gemaakt.

Geen sneeuwpop, maar een sneeuwkasteel. Foto: www.kicksfotos.nl

Er was ook bijzonder vermaak. Het werd afgeraden om sleeën achter een auto te binden, maar in enkele (geen doorgaande) wijken werd met een auto en vier tot vijf sleeën er achter een rondje door de straten gemaakt. Op de Uiterweg was een tractor gestart en hebben drie bewoners zich op skiën laten voorttrekken.

Iglo bouwen. Foto: www.kicksfotos.nl

De schapen van de kinderboerderij in de sneeuw. Gelukkig hebben ze een dikke vacht. Foto: Martine Noordhoek

Scholen weer (aangepast) open

Het was een geweldige witte zondag. Dat de sneeuw bleef liggen, zorgde maandag (vandaag) wel voor problemen op de weg. Maar gelukkig is thuiswerken bij menigeen al ingeburgerd. Lastiger was het voor de basisscholen. Ze mogen na ruim een maand weer open en dan ligt er een pak sneeuw. De meeste kinderen en leerkrachten wonen in de nabijheid van ‘hun’ school, maar er zijn uiteraard ook juffen en meesters die van ver moesten komen.

De Antoniusschool in Kudelstaart besloot daarom om maandag niet om half negen, maar om tien uur ’s ochtends de lessen te starten. Aan alle jongste leerlingen werd les gegeven op school, evenals aan onder andere de schoolverlaters. Enkele groepen kregen ‘gewoon’ thuis les via livestream. “Veiligheid staat bij ons voorop en een klas verdelen is vanwege de corona-regels geen optie”, aldus het team van de Antoniusschool.