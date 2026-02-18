Gemeentewapen knap ingekleurd door scholieren

Uithoorn – De gemeente Uithoorn heeft vorige week haar 206e verjaardag gevierd. Traditiegetrouw organiseert de gemeente ter gelegenheid van dit jubileum een kleurwedstrijd voor alle groepen 6 van de basisscholen in Uithoorn en De Kwakel. Afgelopen 9 februari kwamen de leerlingen van de drie winnende scholen – De Zon, De Springschans en De Kajuit – naar het gemeentehuis voor een feestelijke ochtend en de bekendmaking van de absolute winnaar.

Net als voorgaande jaren had de gemeente een speciaal programma samengesteld. In de raadzaal kregen de leerlingen uitleg over hoe de lokale democratie werkt en wat de taken zijn van raadsleden en wethouders. Ook werd met de leerlingen gesproken over wat zij belangrijk vinden in hun leefomgeving. De dorpsdichter Amanda ten Cate droeg een gedicht voor. Daarna volgde een bezoek aan de werkkamer van de burgemeester. Burgemeester Heiliegers liet de ambtsketen zien en ging met de kinderen in gesprek, waarbij nieuwsgierige vragen vanzelfsprekend niet ontbraken.

De jury riep uit tot winnaars: 1e plaats Kevin van De Kajuit, 2e plaats Isabel van De Springschans en 3e plaats Jexx van De Zon. Alle drie de kleurplaten zijn te bewonderen in de publiekshal van het gemeentehuis. De opdracht van de fotowedstrijd was het inkleuren van het gemeentewapen.

Op de foto: Kevin (linksvoor), Isabel en Jexx tonen trots hun werk; burgemeester Heiliegers en wethouder De Robles (jeugd) kijken tevreden toe. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.