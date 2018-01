Gemeentebelangen Uithoorn presenteert kandidaten

Uithoorn – De Kwakel – Op de bijzondere ledenvergadering van Gemeentebelangen is de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen door de leden vastgesteld. De voorgestelde lijst van de kandidatencommissie werd met algemene stemmen aangenomen.

Fractievoorzitter Herman Bezuijen is opnieuw benoemd als lijsttrekker, gevolgd door de huidige fractieleden Iris Theijssen (2), Ferry Hoekstra (3) en Sjaak Verhaar (4). Wethouder Hans Bouma (5) is voor de komende periode opnieuw beschikbaar als wethouderskandidaat.

De top 10 van de lijst wordt verder gevormd door fractie-assistent Rolf Polak (6), Corry Feitsma-Zwaan (7), Piet ten Brink (8), Leonie de Boer-Bezuijen (9) en Wim Börger (10).

Naast de kandidatenlijst is tevens het verkiezingsprogramma voor de komende periode besproken. De programmacommissie presenteerde het programma met de titel “De samenleving is nooit af”, waarmee Gemeentebelangen zich de komende jaren samen met de inwoners van Uithoorn en De Kwakel wil inzetten voor behoud van een prettige woonomgeving en goede voorzieningen.

Het campagneteam is inmiddels vol enthousiasme bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne en krijgt daarbij ondersteuning van zowel het bestuur als de leden van Gemeentebelangen. De aftrap van de campagne staat gepland voor zaterdag 3 februari a.s. en iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!