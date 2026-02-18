Gemeentebelangen stelt kandidaten voor

Uithoorn – Op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen voor de gemeenteraadsverkiezingen van komende 18 maart staan Kees Post op plek zes en Rogier Bezuijen op plek vijf.

Kees Post

Post woont in Meerwijk en is vanuit zijn werk gewend om keuzes te maken: “Ik vind het belangrijk dat onze gemeente zelfstandig kan blijven. Hiervoor moeten we financieel gezond zijn, zodat we ook in de toekomst eigen keuzes kunnen blijven maken voor onze inwoners. Niet alles kan, maar wat we doen, doen we goed en met oog voor de toekomst.”

Rogier Bezuijen

Bezuijen is woonachtig in het Uithoornse centrum en heeft een voorliefde voor bouwen: “In mijn werk ontwerp en ontwikkel ik gebouwen. Of het nu gaat om woningen, kantoren of ander vastgoed: samenwerking is nodig om een prettig woon- en werkomgeving voor mensen te maken. Als de ruimte beperkt is, is extra creativiteit nodig om tot een leefbare oplossing te kunnen komen.”

Op de foto: Rogier Bezuijen (links) en Kees Post. Foto: aangeleverd.