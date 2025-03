Gemeente werkt aan omgevingsplan

Uithoorn – Gemeente Uithoorn werkt aan een nieuw omgevingsplan. Hierin staan regels over hoe de ruimte om ons heen te gebruiken. Zoals voor bouwen, natuur, water en verkeer. Het doel is om duidelijk te maken wat wel en niet mag in een gebied.

Het omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen en zorgt ervoor, dat ruimtelijke ontwikkelingen, duurzaamheid en leefbaarheid in balans blijven. Er is geen standaardplan, omdat gemeenten het plan kunnen aanpassen aan de eigen situatie.

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze wet zorgt ervoor dat alle regels over de leefomgeving op één plek staan. De wet verandert de regels voor de leefomgeving en de rol van de gemeente, en voegt nieuwe hulpmiddelen en een digitale omgeving toe. Op dit moment heeft de gemeente een tijdelijk omgevingsplan, als overgang naar het nieuwe plan. In 2032 moet elke gemeente een omgevingsplan hebben in de geest van de Omgevingswet.

Door steeds nieuwe regels toe te voegen aan het omgevingsplan zorgt de gemeente voor een goede balans tussen de huidige situatie en de nieuwste wetgeving. In het omgevingsplan zijn nu regels over het gebruik van de bodem toegevoegd waarover de omgevingsdienst heeft geadviseerd. Verder gelden de regels uit het huidige omgevingsplan van rechtswege.

De gemeente maakt het Omgevingsplan in vijf fases. De eerste stap van de eerste fase is de verkenningsfase. In deze fase kunnen bewoners hun reactie over het omgevingsplan, en specifiek de bodemregels delen. Tot en met woensdag 26 maart kunnen zij vragen of opmerkingen doorgeven via het online-formulier op www.uithoorndenktmee.nl/omgevingsplan.

De gemeente van bovenaf. Foto: gemeente Uithoorn.