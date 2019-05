Gemeente verrast gouden bruidsparen met high tea

De Ronde Venen – Het is bijna niet meer bij te lopen voor een burgemeester om bij elk 50 jarig huwelijk een thuis bezoekje af te leggen. Daar heeft onze eerste burger het te druk voor. Maar er is iets leuks op gevonden. Maandag 13 mei werden in het gemeentehuis rond de 30 echtparen uit De Ronde Venen ontvangen die in de eerste helft van 2019 vijftig jaar getrouwd zijn. Zij werden door burgemeester Divendal verwelkomd en kregen in de raadzaal een overheerlijke high tea aangeboden. In het najaar wordt eenzelfde bijeenkomst georganiseerd voor echtparen die in de tweede helft van 2019 vijftig jaar zijn getrouwd. De aanwezige bruidsparen vonden het reuze gezellig en ook de burgemeester genoot.