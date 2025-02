Gemeente Uithoorn werkt aan financieel sterke toekomst

Uithoorn – De gemeente Uithoorn staat voor belangrijke keuzes om haar toekomst financieel gezond en duurzaam te maken. Door dalende inkomsten vanuit het Rijk is het noodzakelijk om maatregelen te treffen die uitgaven beperken, inkomsten verhogen en om reserves slim in te zetten. Onder de noemer Sterk voor de Toekomst werkt het college aan scenario’s en keuzes voor een toekomstbestendig Uithoorn.

Besluitvorming en planning

De besluitvorming over het herbezinningsproject volgt een zorgvuldig vastgesteld traject. In november 2024 heeft de gemeenteraad een eerste update ontvangen over de voortgang van het traject. Op 11 februari 2025 presenteerde het college verschillende scenario’s tijdens een commissievergadering. Deze scenario’s laten zien hoe keuzes met elkaar samenhangen en wat hun impact is op de gemeente. Aansluitend worden de voorstellen om structurele uitgaven te beperken openbaar gemaakt, zodat de raad deze zorgvuldig kan beoordelen en haar afwegingen bij kan maken. De definitieve keuzes worden in mei 2025 genomen door de gemeenteraad. Deze keuze wordt vastgelegd in de Kadernota die de basis vormt voor de programmabegroting die in november 2025 wordt vastgesteld.

Inhoudelijke focus en financiële kaders

Het project richt zich op verschillende thema’s, zoals kostenbesparing, efficiëntere dienstverlening en prioritering van gemeentelijke taken. De raad staat voor de taak om scherpe keuzes te maken binnen de beschikbare financiële kaders en zal daarbij afwegingen maken die een directe impact hebben op de gemeentelijke dienstverlening en voorzieningen.

Duidelijke uitgangspunten

Het college werkt vanuit zes kernuitgangspunten, zoals het behoud van voorzieningen, een gezonde financiële huishouding en het beperken van lastenverzwaring voor inwoners. Deze uitgangspunten helpen om in een financieel lastige tijd verantwoorde keuzes te maken. Wethouder Ferry Hoekstra benadrukt het belang van deze fase: “Onze gemeente staat voor een aantal belangrijke keuzes om financieel gezond en toekomstbestendig te blijven. Het college heeft diverse scenario’s ontwikkeld op basis van gedegen analyses, en de komende periode staat in het teken van het maken van afwegingen. Wat blijft behouden en waar moeten we bijsturen? We begrijpen dat sommige keuzes lastig zullen zijn, maar het uiteindelijke doel is een financieel gezonde gemeente waar voorzieningen behouden blijven en we grip houden op onze uitgaven. Ik heb vertrouwen in een zorgvuldig proces waarin we samen tot afgewogen beslissingen komen.”

Participatie en betrokkenheid

In de afgelopen periode is via verschillende kanalen input opgehaald vanuit de samenleving. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben via bijeenkomsten en het platform www.uithoorndenktmee.nl hun ideeën en zorgen kunnen delen. Deze waardevolle inbreng helpt bij het afwegen van keuzes en het ontwikkelen van toekomstbestendige scenario’s. Na de besluitvorming in mei worden de gekozen maatregelen verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit betekent dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op een later moment geïnformeerd worden over de gevolgen van de besluiten. Het volledige pakket voorstellen inzien, kan op de gemeentewebsite. Of stuur voor meer informatie een e-mail naar gemeente@uithoorn.nl.

Op de foto: Wethouder Ferry Hoekstra. Foto: Gemeente Uithoorn.