Uithoorn stimuleert rookvrije evenementen

Uithoorn – De gemeente Uithoorn wil dat zoveel mogelijk evenementen rookvrij worden. Met name evenementen waar veel jongeren of kinderen komen. Daarom vraagt de gemeente vanaf nu aan iedereen die een vergunning aanvraagt voor het organiseren van een evenement om daar een rookvrij evenement van te maken.

Wethouder José de Robles: “We verplichten organisatoren niks. Maar we vragen hen wel om erover na te denken. In een notitie bij de vergunningaanvraag staan de voordelen van een rookvrij evenement. Het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat kinderen en andere aanwezigen minder last hebben van rokers. En we geven met z’n allen een goed voorbeeld: roken of vapen is niet vanzelfsprekend, ook niet op een evenement. Verder willen we op deze manier mensen steunen die gestopt zijn met roken. Of die willen stoppen.”

Gemeente Uithoorn maakt zich al jaren hard voor een rookvrije generatie. Dit is een generatie kinderen die opgroeit zonder sigarettenrook om zich heen. Zij worden hiermee beschermd tegen de gevolgen van (mee)roken én komen minder in de verleiding om zelf te beginnen met roken of vapen. Op steeds meer plekken in de gemeente wordt niet meer in het openbaar gerookt. Denk aan schoolpleinen, tramhaltes en bij sportverenigingen. De gemeente helpt met gratis ‘rookvrije generatie’-materialen, zoals borden en posters. Ook doet de gemeente elk jaar mee met de campagne ‘Stoptober’.

Kijk voor meer informatie over de Rookvrije Generatie op www.rookvrijegeneratie.nl.

Op de foto: Op weg naar een ‘Rookvrije Generatie’. Foto is aangeleverd.