Gemeente Uithoorn introduceert statiegeldbakken

Uithoorn – In Uithoorn en De Kwakel zijn recent nieuwe statiegeldbakken geplaatst. Deze innovatieve bakken bieden mensen de mogelijkheid om onderweg lege flesjes en blikjes in te leveren, zodat anderen ze kunnen ophalen en het statiegeld kunnen incasseren. De statiegeldbakken zijn geplaatst op plekken waar veel mensen met losse flesjes en blikjes lopen, zoals de winkelcentra en groene zones in de gemeente.

Zorg voor kwetsbaren én minder zwerfafval

De ontwerpers Antonius Janssen (25) en Pablo Cantatore (24) maakten zich zorgen over kwetsbare mensen die in reguliere prullenbakken op zoek gaan naar statiegeldflesjes. Janssen verklaart: “Pablo en ik willen met ons werk een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Toen vorig jaar het statiegeld op kleine flesjes en blikjes werd ingevoerd, vreesden we dat meer daklozen en andere kwetsbare mensen hun toevlucht tot prullenbakken zouden zoeken. Dit is niet alleen ongezellig, maar bovendien gevaarlijk door het risico op vuil en glasscherven. Daarnaast leidt het tot extra zwerfafval wanneer prullenbakken worden opengebroken.”

Innovatieprijs

Janssen en Cantatore hebben in samenspraak met daklozen, gemeenteambtenaren en Statiegeld Nederland, de organisatie die het statiegeldsysteem in Nederland beheert, een eerste ontwerp gepresenteerd. Met hun ontwerp wonnen zij vorig jaar al de innovatieprijs van Haarlem. Nu start de proef met de statiegeldbakken in onze gemeente.

Wethouder Ferry Hoekstra: “De statiegeldbak is een prachtig voorbeeld van hoe een goed idee een verschil kan maken. Dit ondersteunen wij als gemeente graag!”

Locaties

De statiegeldbakken zijn geplaatst op verschillende plekken in Uithoorn en De Kwakel. U vindt de locaties op www.uithoorn.nl/afval.

Statiegeldbak. Foto: gemeente Uithoorn