Gemeente Uithoorn biedt gratis zonnebrandcrème

Uithoorn – Nu de lente volop bezig is en de zomer eraan komt, heeft de gemeente Uithoorn vier zonnebrandpalen geplaatst. Bewoners en bezoekers kunnen hier gratis zonnebrandcrème gebruiken. Via een QR-code op de paal kunnen zij bovendien zien hoe sterk de zonkracht is en welk smeeradvies op dat moment geldt.

Wethouder José de Robles was 22 mei bij de ingebruikname van de eerste paal in het Legmeerbos. Hij legt uit waarom de gemeente de vier zonnebrandpalen plaatst: “Uit onderzoek van het KWF blijkt dat 1 op de 5 Nederlanders huidkanker krijgt. Schrikbarend!” Ook voor onze kinderen is bescherming van groot belang. De Robles: ”Het KWF-onderzoek laat zien dat een kinderhuid extra kwetsbaar is voor de zon. Als je in je jeugd vaak verbrandt, heb je later meer kans op huidkanker. Naast bescherming bieden, willen we met de palen mensen ook bewust maken van de risico’s; zodat iedereen geniet van de zon, maar zich wel beschermt.”

De palen zijn geleverd door Smeerkees. Bas Assink van Smeerkees: Onze zonnebrandcrème, voor je gezicht en voor je lijf, bevat biologische ingrediënten en is volledig PFAS-vrij. Op de palen zitten tijdssloten, waardoor deze na zonsondergang automatisch uitschakelen. We monitoren op afstand het gebruik en de voorraad crème. Zo kunnen wij de palen tijdig vullen en onderhouden. Met de zonnebrandpalen zorgen we ook in Uithoorn voor een zonveilige omgeving.”

De zonnebrandpalen zijn te vinden op vier locaties in gemeente Uithoorn: het Legmeerbos, bij de kade aan het Marktplein, voor de ingang van Sportpark Randhoorn en op het sportpark van KDO. In het najaar bekijkt de gemeente hoeveel ze zijn gebruikt. Daarna wordt besloten of ze in ook 2026 worden geplaatst.

Op de foto: Wethouder De Robles geeft het goede voorbeeld met Mick en Joey van De Kwikstaart. De basisschool ligt vlak bij het Legmeerbos. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.