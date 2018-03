Gemeente organiseert 3 verkiezingsdebatten

Aalsmeer – Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al op welke partij u wilt stemmen? De gemeente organiseert de komende weken drie verkiezings-debatten, zodat u nader kennis kunt maken met politieke partijen en kunt horen waar ze voor staan. Het eerste verkiezingsdebat vindt plaats op donderdag 8 maart om 20.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Belangstellenden zijn van harte welkom. De avond is vrij toegankelijk.

Wonen, Economie en Participatie

Peter Maarsen, een ervaren verslaggever van RTV Noord-Holland, is gespreksleider van de verkiezingsdebatten. Hij zal de lijsttrekkers de nodige (kritische) vragen en stellingen voorleggen, maar u krijgt ook gelegenheid om zelf vragen aan de lijsttrekkers te stellen. De

hoofdthema’s op de avond in The Beach zijn Wonen, Economie en Participatie. Na afloop biedt de gemeente u een drankje aan en kunt u met de politici van gedachten wisselen.

Ook 14 en 19 maart debatavonden

Bent u op 8 maart verhinderd? Dan kunt u nog naar de debatavonden op woensdag 14 maart in Kudelstaart (Place2Bieb) en op maandag 19 maart in het gemeentehuis van Aalsmeer. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via het emailadres: griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584.