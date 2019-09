Gemeente in gelijk gesteld in zaak rijksmonument

De Ronde Venen – De Rechtbank in Utrecht heeft de gemeente in het gelijk gesteld in de zaak Industrieweg 30 te Mijdrecht. Al sinds 2008 voert de gemeente gesprekken met de eigenaar vanwege het achterstallig onderhoud aan het rijksmonument. Begin 2018 besloot de gemeente handhavend op te treden, met als doel de eigenaar zijn ‘instandhoudingsplicht’ te laten nakomen. Met deze uitspraak van de rechter heeft de gemeente nu mogelijkheden om de eigenaar te verplichten het herstel op te pakken.

In de afgelopen weken is de toestand van de schuur van de boerderij snel achteruitgegaan. De eigenaar heeft inmiddels een aannemer ingeschakeld die op korte termijn tijdelijke maatregelen kan treffen om verdere inzakking van het dak en de gevels te voorkomen. De gemeente hoopt dat na deze tijdelijke maatregelen snel wordt begonnen met de werkzaamheden die de boerderij voor de langere termijn herstellen.

Burgemeester Maarten Divendal is blij met deze ontwikkelingen: “Wij hopen dat verder verval hiermee wordt geremd. De boerderij op de Industrieweg is een bijzonder monument, een echte blikvanger, die we graag in ere hersteld zien.”