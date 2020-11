Gemeente gestart met Steunpunt KOT

Aalsmeer – De afgelopen jaren zijn er ouders in de problemen gekomen, omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde. Daarom heeft de gemeente Aalsmeer nu een Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) opgericht. Het steunpunt biedt een helpende hand aan gedupeerde ouders om zo de gevolgen van de affaire te beperken.

Het is mogelijk dat gedupeerde ouders recht hebben op een regeling die valt binnen de zogenoemde hersteloperatie kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Voor wie in de problemen is geraakt, is de regeling van de Belastingdienst wellicht niet altijd voldoende en is het lastig om de regeling aan te vragen. Daarnaast kunnen er ook problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Om deze mogelijke problemen voor te zijn is de gemeente gestart met een Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire (Steunpunt KOT). Een team van gespecialiseerde mensen staat klaar om deze inwoners te helpen. Omdat deze mensen niet bekend zijn bij de gemeente start de gemeente binnenkort met een campagne gericht aan ouders, kinderopvangcentra, scholen en gastouderbemiddelingsbureaus en organisaties die hulp verlenen bij een laag inkomen om zo gedupeerden te bereiken.

Aanmelden

Het meldpunt is opgericht voor de duur van 1 jaar. Na dit jaar wordt gekeken of er een noodzaak is het meldpunt voort te zetten. Gedupeerden kunnen zich melden bij het Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire via 0297-387575 of per mail via: aalsmeer.nl/kinderopvangtoeslagaffaire