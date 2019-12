Gelukkig Nieuw(s) Jaar!

Het team van de Nieuwe Meerbode wenst iedereen een bruisend, gelukkig en gezond nieuw(s) jaar!

Op donderdag 2 januari verschijnt al de eerste krant in 2020. In deze Meerbode worden inwoners uitgenodigd voor de nieuwjaars-receptie van de gemeente, kijken fracties terug op 2019 en blikken vooruit op wat er in politiek Aalsmeer op stapel staat het komende jaar, natuurlijk sportnieuws in sportief Aalsmeer en uiteraard ook uitgaanstips op een rij. Veel leesplezier!

Proost! Op een feestelijk en saamhorig 2020.