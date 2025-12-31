Aalsmeer – Het team van de Nieuwe Meerbode wenst iedereen een 3 G (gelukkig, gezond en gezellig) 2026! Ons goede voornemen: Wekelijks een krant maken boordevol nieuws over en uit Aalsmeer, samen met u/jou!

De eerste krant in het nieuwe jaar verschijnt op vrijdag 2 januari. Verkrijgbaar bij het kantoor van de Regio Media Groep in de Visserstraat 10, diverse winkels en supermarkten in Aalsmeer en Kudelstaart en geheel te lezen op de website van de Nieuwe Meerbode.

Op de website ook dagelijks ‘vers’ nieuws over en uit Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht en omliggende regio. Veel leesplezier!

Foto: www.kicksfotos.nl