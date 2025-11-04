Gelijkspel CSW bij Stormvogels

Wilnis – Het is CSW zaterdag niet gelukt drie punten mee naar Wilnis te nemen. De wedstrijd tegen Stormvogels uit IJmuiden, die zowel in 0-3 als 3-0 had kunnen eindigen, bleef steken op 0-0. Het was niet zo dat er voor toeschouwers niets te genieten viel. Ingrediënten als felheid, werklust en de wil om te winnen waren zeker aanwezig. Dit gold helaas minder voor zuiverheid. Beide keepers verlieten waarschijnlijk het meest tevreden het veld. Zij hadden er met meerdere, soms wat onorthodoxe reddingen, voor gezorgd dat er geen tegengoal werd geïncasseerd.

Op vreemde bodem

Echt gras, dat is de ondergrond waarop Stormvogels 1 haar thuiswedstrijden afwerkt. Misschien was dat wel de reden waarom bij CSW, dat in de aanvangsfase het initiatief had, de ballen vaak van de schoen sprongen. Hierdoor was het de thuisploeg dat de regie na het eerste kwartier overnam. Het was met name de watervlugge linkeraanvaller die voor gevaar zorgde. Tussen de 17e en 36e minuut produceerden de gastheren vier serieuze kansen waarvan er één op fraaie wijze werd gered door keeper Santangelo. De laatste tien minuten van de eerste helft waren weer voor CSW met schoten van Assarti, Gieling en Oliemans. Zij troffen echter steeds een verdedigend been of in het laatste geval een keepershandschoen in het overvolle zestien meter gebied.

Een ultieme scrimmage

Na rust een zichtbaar sterker CSW. Men wist de druk flink op te voeren en de thuisploeg had diverse overtredingen nodig om de Wilnisse dadendrang te remmen. Er vielen vijf gele kaarten in een kort tijdsbestek. CSW bleef vervolgens het grootste deel van de tweede helft sterker. Stormvogels beperkte zich tot de counter. Na een uur wisselde trainer Vlug zoals van hem bekend aanvallend. Veel soelaas bracht dit deze keer niet. Sterker nog, het was Stormvogels dat een aantal keer via hoge voorzetten voor serieus gevaar zorgde. De rood-blauwe verdedigingslinie brak echter niet. In de 83e minuut hield het thuispubliek de adem in. Oliemans kon na een steekpass alleen richting het doel. Zijn geplaatste bal rolde net langs de verkeerd kant van de paal. Na deze kans kabbelde het duel naar het einde. Dat CSW in de slotfase na een enorme scrimmage, waarbij meerdere spelers de bal verkeerd raakten, alsnog als winnaar van het veld had kunnen stappen is informatie voor de geschiedenisboeken. Het zou objectief gezien ook niet terecht zijn geweest.

Komende zaterdag opnieuw een uitduel. Nu tegen hekkensluiter ASV Arsenal. De ontmoeting start om 14.30 uur op het sportcomplex aan het IJsbaanpad 5, achter het Olympisch stadion in Amsterdam.

Gelijkspel CSW bij Stormvogels. Foto: aangeleverd.