Aalsmeer – Langs wegen en in bermen in heel Nederland bloeit op dit moment Herik, niet te verwarren met Koolzaad. Ook de gronden langs de Burgemeester Kasteleinweg zijn opgefleurd met deze gele bloemetjes. Herik komt vaak in bloei wanneer de grond omgewoeld is en dit is zeker het geval in Aalsmeer nu de provinciale weg heringericht wordt tot dorpsverbinding en een vrijliggende busbaan. Vooral op klei- en zavelgrond ontwikkelt deze plant zich geweldig goed.

Aalsmeer is opgevrolijkt met deze plant, die ook nog eens goed bevlogen wordt door bijen, hommels en vlinders. “Prachtig”, vindt menigeen het. “Heel leuk om er tussen te fietsen”, “Echt fleurig” en “De gele vrolijkheid past bij Aalsmeer Bloemendorp”. Toch is niet iedereen blij met de ‘wildgroei’. “Aalsmeer ergert zich weer groen en geel of geel en groen”, aldus een reactie op enkele negatieve berichten: “Vreselijk zeg”, “Hoop dat het weggaat als de weg open gaat, belemmert het zicht” en “Het is wel gevaarlijk helaas. Het ontneemt het zicht vanuit de auto of fiets”.

Ach, geniet nou maar nog even van deze gele bloesem. De weg is vooralsnog maar deels open en de werkzaamheden zijn voorlopig niet voltooid. Rond september is de planning en dan is de Herik allang uitgebloeid….