Gekantelde betonwagen duwt auto de sloot in

Aalsmeer – Aan de Sierteeltstraat, op het terrein van de bloemenveiling, is donderdag 19 februari in de middag een betonmixer op zijn kant beland. De betonwagen raakte een geparkeerde personenauto die daardoor in de sloot terecht kwam.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook de traumahelikopter is vlak naast het incident geland. De brandweer heeft met duikers in het water gezocht maar heeft niemand aangetroffen.

De chauffeur van de vrachtwagen is naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.

Fotograaf: VLN Nieuws