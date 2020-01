Geen papier en karton meer bij AVA!

Aalsmeer – De Atletiek Vereniging heeft of liever had vijf containers staan voor papierafval. Naast particulieren hebben het afgelopen jaar ook veel bedrijven hun kartonafval hierheen gebracht, waardoor de containers heel gauw vol zaten. Tot ergernis van een grote groep inwoners werd het papier en karton dan maar ‘gewoon’ naast de containers neergezet met alle gevolgen van dien bij regen en harde wind.

Echter sinds een kleine drie weken heeft de Atletiek Vereniging (AVA) een bordje geplaatst, dat ze (helaas) stopt met het inzamelen van het papierafval, omdat het niet meer rendabel is. De prijzen van papier staan sterk onder druk en er zou een vergoeding gevraagd gaan worden voor het ingezamelde papier en karton.

Meerdere verenigingen waren daarom genoodzaakt om te stoppen met het inzamelen vanaf het nieuwe jaar. Zo mist mannenkoor Con Amore nu een leuke aanvulling op de clubkas en vanaf begin dit jaar heeft ook de Atletiek Vereniging deze bijdrage aan de financiën van de club moeten stop zetten. De containers zijn voor het laatst geleegd begin dit jaar.

Containers staan binnen

Er blijkt echter toch een grote behoefte te zijn aan een locatie waar papier en karton heen gebracht kan worden. Bij de containers van de Atletiek Vereniging zijn namelijk weer grote hoeveelheden papier en karton naast de containers gezet. De aankondiging dat het inzamelpunt is stop gezet, is zelfs niet meer leesbaar. Enkele inwoners hebben daarom bij Meerlanden aan de bel getrokken. Al het papier en karton is maandag 20 januari opgehaald.

Blauwe papierbakken

Om te voorkomen dat er opnieuw ‘gedumpt’ gaan worden, heeft de Atletiek Vereniging de containers binnen gehaald. Inwoners kunnen hun oud papier en karton deponeren in de daarvoor verkregen blauwe papierbakken. Bedrijven horen deze aan te schaffen en of een abonnement te nemen bij een recycling bedrijf.

Dus, nog even voor alle duidelijkheid: Papier en karton brengen naar de locatie in de Sportlaan is niet meer mogelijk!