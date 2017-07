Gastrol voor kinderen in De gelaarsde Kat

Amstelveen – Zondag 7 januari is de Efteling sprookjesmusical De gelaarsde Kat te zien in Schouwburg Amstelveen. Voor deze familievoorstelling zijn maar liefst 20 gastrollen beschikbaar voor jong talent. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud, die eenmalig willen meespelen in een echte musical, kunnen zich hiervoor nu opgeven. Schouwburg Amstelveen en De Efteling zoeken enthousiaste jongens en meisjes die het leuk vinden om te acteren, dansen en zingen. Andere vereisten zijn een leeftijd tussen de 6 en 12 jaar oud en een kledingmaat tussen 122 en 152. Alle twintig kinderen die geselecteerd worden spelen de hele voorstellingsdag mee. Dat betekent in Schouwburg Amstelveen op zondag 7 januari twee voorstellingen om 13.30 uur en om 16.00 uur. In de ochtend krijgen de kinderen nog een theaterworkshop waar alle scènes van de voorstelling worden aangeleerd. Op de website van de schouwburg kan het inschrijfformulier gedownload worden. Het formulier dient volledig ingevuld te worden en opgestuurd te worden naar publiciteit@schouwburgamstelveen.nl. Inschrijfformulieren moeten uiterlijk 1 september bij de schouwburg binnen zijn en aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Tip voor de ouders! Bekijk online ook nog even de voorwaarden voor deelname.