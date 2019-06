Gastles stichting Halt op de Schakel

De Ronde Venen – Wat is groepsdruk precies en hoe ga je daar op een goede manier mee om? In een speciale gastles gaf een medewerker van stichting Halt voorlichting aan groep 8 van basisschool de Schakel over de invloed van een groep. De gastdocent legde uit wat groepsdruk betekent en door middel van een test ontdekten de leerlingen vervolgens hoe groepsdruk werkt en hoe gevoelig zij er zelf voor zijn.

Wat de invloed van groepsdruk kan zijn werd o.a. uitgelegd door voorbeelden uit de praktijk. De gastdocente vertelde over jongeren die bij stichting Halt zijn geweest omdat zij onder invloed van een groep iets strafbaars hadden gedaan. Samen bespraken de leerlingen hoe deze jongeren volgende keer beter met druk om kunnen gaan. Tot slot gaf de gastdocente de leerlingen tips om groepsdruk te weerstaan. Een leerzame gastles!