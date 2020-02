Ga mee op avontuur met de Polderwachter in de Voorjaarsvakantie!

De Ronde Venen – NME centrum de Woudreus organiseert leuke activiteiten (buiten én binnen) in de voorjaarsvakantievakantie op maandag 24 en dinsdag 25 februari. Op woensdag 26 februari zijn ze gesloten.

Op maandag 24 februari kunnen kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar een dolk, kompas, heupgordel, katapult en een bandana komen maken. Ook kunnen ze leren water zuiveren en een vuurtje maken. Samen met hun (groot)ouders kunnen ze een heuse overlevingstocht in het Speelwoud ondernemen, hutten bouwen, een moddertaart bakken en sporen zoeken. Kosten: € 5,00 per kind . Tijdstip: 14.00 uur – 16.00 uur. Leeftijd: 4+, jongere broertjes of zusjes zijn ook welkom. Vanaf 8 jaar mogen kinderen ook zonder (groot)ouders komen. Aanmelden is niet nodig

Buitenavontuur met de Polderwachter: ‘Verhaal bij het gemaal’ bij recreatiegebied De Geer

Trek je laarzen aan en ga met de fiets of te voet op dinsdag 25 feb tussen 12.30 en 15.00 uur op ontdekkingstocht in het veenweidegebied. De polderwachter vertelt bij het gemaal het verhaal over de trillende bodem. Vraag een verrekijker mee voor onderweg, dat kan bij Grote Sniep of bij het gemaal alwaar een uitleen en inlever punt is. Loop vervolgens langs het betoverende paadje de polder in. Beklim de toren van de Grote Sniep en verwonder je over het uitzicht over het veenlandschap. De Grote Sniep is speciaal open van 12.30 tot 16.00 uur voor een pannenkoek, lichte lunch en/of chocomel met gebakje (op eigen rekening).

Bij extreem slecht week gaat de excursie niet door en zullen we dit op de facebook pagina van De Woudreus laten weten @NMEDeWoudreus. Verdwaald of in twijfel onderweg? Bel de Polderwachter 06-15373226. Verzamelplek: parkeerplaats De Geer. Gratis activiteit, aanmelden niet nodig. Leeftijd: 4+ onder begeleiding van (groo)ouders/ verzorgers, jongere broertjes of zusjes zijn uiteraard ook welkom

NME-centrum De Woudreus is elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur geopend (gratis toegang).

Adres: Pieter Joostenlaan 28a (achter de Willisstee), 3648 XR Wilnis