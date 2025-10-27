Freaky Friday bij Atalante in De Boei

Vinkeveen – Sporthal De Boei in Vinkeveen verandert vrijdag 14 november in een bruisende volleybalarena. Tijdens Freaky Friday zet volleybalvereniging Atalante Vinkeveen haar eerste teams letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers. Het wordt een avond vol sport, entertainment en gezelligheid; een feestje voor spelers, fans, sponsoren en iedereen die erbij wil zijn.

Dames 1 en heren 1 van Atalante spelen deze avond hun officiële competitiewedstrijden begeleid door een DJ, speaker en ballenkinderen uit de eigen jeugd. Met muziek tijdens time-outs, een spetterende presentatie van de teams en Vipplaatsen voor sponsoren belooft het een fantastische avond te worden.

Meer dan een sportclub

“Freaky Friday draait niet alleen om volleybal”, zegt de organisatie. “Het is onze manier om de hele gemeenschap te betrekken, van jeugdleden tot oud-spelers en van supporters tot ereleden. We laten zien dat Atalante meer is dan een sportclub: we zijn een club waar verbinding, plezier en sportiviteit samenkomen.”

De deuren van Sporthal De Boei gaan open om 19.00 uur. Atalante Dames 1 trapt af om 19.30 uur, gevolgd door Heren 1 om 21.15 uur. Na afloop is er natuurlijk ruimte om samen het glas te heffen. De toegang is gratis. Meer informatie en updates zijn te vinden via de social mediakanalen van Atalante Vinkeveen.

Sporthal De Boei in Vinkeveen verandert vrijdag 14 november in een bruisende volleybalarena. Foto: aangeleverd.