Frans Putker beëdigd als nieuw raadslid namens CDA

De Ronde Venen – De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft donderdagavond 25 september een nieuw lid mogen verwelkomen. Tijdens de raadsvergadering werd Frans Putker officieel benoemd en beëdigd als raadslid namens het CDA. Putker volgt Jan Rouwenhorst op, die na bijna twintig jaar afscheid heeft genomen van de gemeenteraad. Rouwenhorst was jarenlang een vertrouwd gezicht in de lokale politiek en werd door collega’s geprezen om zijn grote inzet en betrokkenheid bij de gemeenschap. Met de komst van Frans Putker krijgt de CDA-fractie een ervaren opvolger. Putker heeft een lange loopbaan in het bankwezen achter de rug en staat bekend om zijn betrouwbaarheid, financiële deskundigheid en betrokkenheid bij de samenleving. Hij wil zich in de raad vooral inzetten voor een gezond financieel beleid, veiligheid in de kernen en sterke voorzieningen op het gebied van onderwijs en sport.

Dankbaar

“Een gezonde gemeentebegroting is de basis om te kunnen investeren in wat écht belangrijk is: voorzieningen die het leven van onze inwoners beter maken”, aldus Putker. “Ik zie ernaar uit om samen met de fractie en collega-raadsleden te werken aan een stabiele en toekomstgerichte gemeente.”

Fractievoorzitter Coos Brouwer benadrukte tijdens de raadsvergadering het belang van de wissel: “Met Jan Rouwenhorst nemen we afscheid van een bevlogen en betrokken raadslid dat bijna twintig jaar lang een vaste waarde was voor onze fractie en de hele raad. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn tomeloze inzet. Tegelijkertijd zijn we blij dat Frans Putker zijn plek inneemt. Met zijn ervaring, scherpe blik en maatschappelijke betrokkenheid hebben we er alle vertrouwen in dat hij van grote waarde zal zijn voor het raadswerk en onze gemeente.”

Op de foto: Frans Putker. Foto: aangeleverd.