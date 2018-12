Fouga Magister straaljager in Transport Museum

Nieuw-Vennep – Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep heeft een opvallende Fouga Magister-straaljager gekregen. Deze tweepersoons straaltrainer is eind vorige eeuw gebruikt voor de opleiding van piloten van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de kerstvakantie mogen bezoekende kinderen in het Nationaal Transport Museum zelf in de cockpit van deze straaljager stappen om eens te kijken hoe het voelt om straaljagerpiloot te zijn.

Pilotenopleiding

De Fouga Magister is eigendom van de Belgische luchtmacht, waar het vliegtuig vanaf 1961 werd gebruikt als opleidingsvliegtuig. In de jaren zestig en zeventig werden met deze Fouga Magister-straaljagers de nieuwe straaljagerpiloten van zowel de Belgische als van de Nederlandse luchtmacht opgeleid. De laatste Fouga Magisters bleven tot 2007 bij de Belgische luchtmacht vliegen.

Rode Duivels

De Fouga Magister die vanaf de kerstvakantie naar het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep komt, draagt de opvallende rode kleuren van het beroemde stunt- en demonstratieteam van de Belgische luchtmacht: de Rode Duivels. Dit maakt het niet alleen extra leuk voor kinderen om in de cockpit plaats te nemen, maar levert ook bijzonder fotogenieke foto´s van de jonge ´piloten-in-spé´ op.

Nieuwe attracties

Naast de nieuwe Fouga Magister straaljager, een bruikleen van het Belgisch Koninklijk Legermuseum, heeft het Nederlands Transport Museum in de kerstvakantie nog een aantal nieuwe attracties. Voor kinderen zijn er een ‘Griezelbus’ en een springkussen; tijdens gratis rondleidingen ‘Achter de Museale Schermen’ kan iedereen een kijkje nemen bij de enorme Flight Simulator van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en vanaf 27 december is de allereerste Amsterdamse Metro, de ´Zilvermeeuw´ uit 1977, bij het museum in Nieuw-Vennep te zien.

Gratis rondleiding

Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep museum is elk weekend én tijdens de kerstvakantie dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Volwassenen betalen 7,50 euro entree, kinderen 5 euro en een rondrit met een historische bus kost 2,50 euro. Plaats nemen in de cockpit van de Fouga Magister-straaljager is voor kinderen helemaal gratis, evenals de rondleiding ´Achter de Museale Schermen´, dagelijks om 14.00 uur. Het Nederlands Transport Museum is gevestigd aan de Lucas Bolsstraat 7 in Nieuw-Vennep. Meer informatie over het museum is te vinden op www.facebook.com/NederlandsTransportMuseum en www.nederland