Fotoworkshop De Ronde Venen: kritisch kijken in een gele gloed

Wilnis – De leden van Fotoworkshop De Ronde Venen kwamen in de Willisstee onlangs bijeen voor een clubavond die in het teken stond van reflectie én kleur. Voor de pauze werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, waarin in een gemoedelijke sfeer werd teruggeblikt op het afgelopen jaar. Financiële zaken, clubactiviteiten en bestuursbesluiten passeerden de revue, maar het was vooral de betrokkenheid van de leden die de avond kleur gaf.

Na de pauze verschoof de aandacht naar het fotografische thema van de avond: 75% geel. Een ogenschijnlijk eenvoudige opdracht, maar al snel bleek hoe subjectief kleur kan zijn. Is beige een tint van geel? Mag oranje meedoen? En hoe zit het met een zonsondergang waarin het geel zich mengt met rood en paars? De discussie werd scherper, mede gevoed door de kritische houding die al tijdens de ALV was ingezet. Het leidde tot een levendige beoordeling van het ingezonden werk. Uiteindelijk werd de foto van Sietske Ebus verkozen tot winnaar. Haar werk wist niet alleen te voldoen aan de technische opdracht, maar raakte ook een gevoelige snaar bij de aanwezigen. Een meerderheid van stemmen gaf haar de eer.

Expositie

Wie nieuwsgierig is naar het werk van de club, kan terecht in de bibliotheek van Mijdrecht. Daar hangt momenteel een expositie rond het thema ‘Vol avontuur’, geïnspireerd op de Kinderboekenweek. De foto’s tonen hoe verbeelding en techniek elkaar kunnen versterken.

De volgende clubavond vindt plaats op 27 oktober in Dorpscentrum De Willisstee in Wilnis. Het thema luidt: ‘Boomblad met en/of zonder boom’. Geïnteresseerden zijn welkom om vrijblijvend een avond mee te draaien, mits vooraf aangemeld via het e-mailadres van de club.

Fotoworkshop De Ronde Venen werd in 1998 opgericht door fotograaf Peter Turner, met als doel mensen met een passie voor fotografie samen te brengen. Beginners krijgen ondersteuning van ervaren leden, terwijl gevorderden worden uitgedaagd hun grenzen te verleggen. De clubavonden zijn een mix van inspiratie en educatie, met gastsprekers en thematische opdrachten. Kritiek wordt gegeven met respect en opbouwende intentie – een leerproces dat de hobby verdiept en het plezier vergroot.

De foto van Sietske Ebus werd verkozen tot winnaar. Foto: aangeleverd.